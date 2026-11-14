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ТСН в социальных сетях

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Киев
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В Киеве прогремели сильные взрывы: первые детали (обновлено)

Во время воздушной тревоги столице была угроза беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Киев.

Киев / © Associated Press

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В субботу утром, 14 ноября, в Киеве произошли взрывы. В столице была объявлена «желтая» воздушная тревога.

Что известно о взрывах и последствиях — читайте на ТСН.ua.

В столице в 09.04 объявили воздушную тревогу. Она длилась полчаса. Военные предупреждали о реактивном беспилотнике на севере Киевщины. Он держал курс на Дымер, Вышгород и Киев. Впоследствии в столице раздались взрывы.

«В Киеве слышна серия взрывов», — сообщили корреспонденты «Общественного».

Атака на Киев — что известно

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе произошло падение обломков на открытой территории на двух локациях.

«Предварительно, без пострадавших. Экстренные службы направляются на места», — подчеркнул городской голова.

Кроме того, местные Телеграмм-каналы сообщили, что после взрывов произошел сильный пожар в Вышгороде. По предварительным данным, горят склады.

Пожар после взрывов в Киеве.

Пожар после взрывов в Киеве.

Напомним, минувшей ночью РФ атаковала Киев. Было повреждено медицинское учреждение в Шевченковском районе — Института травматологии и ортопедии. В результате падения обломков БпЛА в шестиэтажном здании вспыхнул пожар и возникли разрушения.

Больше всего пострадали второй и третий этажи. На втором находится администрация, на третьем операционные, манипуляционные, процедурные помещения и стационарные палаты, где и находились пациенты. Их вовремя эвакуировали.

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