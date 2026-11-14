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В Киеве прогремели сильные взрывы: первые детали (обновлено)
Во время воздушной тревоги столице была угроза беспилотников.
В субботу утром, 14 ноября, в Киеве произошли взрывы. В столице была объявлена «желтая» воздушная тревога.
Что известно о взрывах и последствиях — читайте на ТСН.ua.
В столице в 09.04 объявили воздушную тревогу. Она длилась полчаса. Военные предупреждали о реактивном беспилотнике на севере Киевщины. Он держал курс на Дымер, Вышгород и Киев. Впоследствии в столице раздались взрывы.
«В Киеве слышна серия взрывов», — сообщили корреспонденты «Общественного».
Атака на Киев — что известно
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе произошло падение обломков на открытой территории на двух локациях.
«Предварительно, без пострадавших. Экстренные службы направляются на места», — подчеркнул городской голова.
Кроме того, местные Телеграмм-каналы сообщили, что после взрывов произошел сильный пожар в Вышгороде. По предварительным данным, горят склады.
Напомним, минувшей ночью РФ атаковала Киев. Было повреждено медицинское учреждение в Шевченковском районе — Института травматологии и ортопедии. В результате падения обломков БпЛА в шестиэтажном здании вспыхнул пожар и возникли разрушения.
Больше всего пострадали второй и третий этажи. На втором находится администрация, на третьем операционные, манипуляционные, процедурные помещения и стационарные палаты, где и находились пациенты. Их вовремя эвакуировали.