В Киеве мошенник выманил у знакомого военного кругленькую сумму – детали схемы

Злоумышленник попросил у знакомого военного телефон и через интернет-банкинг снял с его карты почти 80 тыс. человек. гривен.

Киевлянин обворовал своего знакомого военного на 80 тысяч гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

31-летний мужчина попросил у своего знакомого военнослужащего телефон якобы позвонить. Поскольку мужчины были хорошо знакомы, пострадавшие без колебаний дал телефон.

После этого знакомый, понимая, что на счету военного есть деньги, сразу сменил пароль для входа в интернет-банкинг и перечислил деньги с его счета на карточки своих знакомых. Владельцам карт он объяснял, что ему нужно воспользоваться их счетами для получения зарплаты. Кроме того, с карты военного мужчина пополнил свой мобильный и расплатился на заправке.

В общей сложности злоумышленник снял с карты военного почти 80 тыс. гривен. В настоящее время мошеннику поставлено в известность о подозрении.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге местный житель похитил с банковского военного счета 460 тысяч гривен.

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