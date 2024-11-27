В Киеве открывают еще один мост для движения авто: история его строительства и коррупционные скандалы

1 декабря Подольский мост в Киеве откроют для движения легковых автомобилей. Проезд будет доступен через новый тоннель в Троещину, но некоторым видам транспорта движение все же будет запрещено. Этот мост строили десятилетиями и стал едва ли не самым дорогим сооружением в Украине. А еще за эти годы мост оброс скандалами и коррупционными схемами. Все подробности – расскажу через мгновение. Об этом в эксклюзиве TSN.UA рассказала Людмила Труфин.

Самый дорогой мост в стране

Его сметная стоимость увеличивалась несколько раз, он сменил кучу строителей и стал самым дорогим в Украине. Но — "Вскоре". С такими словами в конце ноября 2023-го мэр столицы проехался по мосту и намекнул, что вот-вот это произойдет. Кличко пообещал, что киевляне будут удивлены.

Почему Кличко так радуется

И этот день настал. 1 декабря 2023 года Кличко похвастался, что строительство завершено. Мэра столицы, конечно, это очень порадовало, ведь достроить этот мост кто только не обещал.

"Наконец-то это произошло! Всем скептикам и тем, кто пытался заблокировать работы на объекте, скажу одно: ищите теперь другие поводы для своих манипуляций".

Кому еще разрешили движение

Тогда по мосту мог двигаться только спецтранспорт, автомобили экстренных служб и автобусное сообщение для пассажиров с левого берега на правый. В частности, на первом этапе здесь работал автобусный маршрут №111 по направлению «Станция метро «Площадь Украинских Героев» – станция метро «Левобережная». Но вот прошел год и с 1 декабря 2024 года этим мостом разрешат движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования. Об этом решении Совета обороны города Киева сообщил мэр Виталий Кличко.

В частности, проезд будет и вновь построенным тоннелем, соединяющим мостовой переход со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилмассива Троещина.

Для кого движение до сих пор запрещено

В то же время, для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока останется закрытым. Мэр также добавил, что работы по благоустройству и обустройству близлежащей территории, возле нового тоннеля, завершат до конца 2024 года. Это будет происходить не препятствуя движению транспорта.

Почему так долго строили

Это сооружение действительно впечатляет. Мостовой переход – двухъярусный. На верхнем запланированы шесть полос для движения автотранспорта по три в одну сторону, на нижней – два пути будущей четвертой ветки метро со станциями "Судностроительная", "Труханов остров" и "Залив Десенко". На правом берегу города эстакада моста начинается от пересечения улиц Верхний/Нижний Вал и Набережно-Крещатицкой, затем пересекает Рыбацкий полуостров, Труханов остров и, пройдя через Русановские сады, выходит на левобережную часть Киева, где должна идти двумя ветвями: одна – ул. Троещину, вторая – по проспекту Алишера Навои на Воскресенко, Радужный, Северо-Броварской и Лесной массивы. Но строительство этого поразительного моста началось еще в 1993 году. Однако остановилось почти сразу из-за отсутствия финансирования.

Хотя в генеральный план Киева эту переправу внесли еще при СССР в 1986 году. Два года разрабатывали план и технико-экономическое обоснование, тогда проект оценили в 40 млрд. 701 млн. купоно-рублей.

Построить мост планировали за 9 лет и уже в 2002 году планировали громкое открытие, но в 1997-м работы прекратили опять же, из-за тяжелого финансового состояния столицы. Тем не менее, в октябре 2010-го в эксплуатацию сдали первую очередь моста. К 2017 году он будто бы был построен на 50%.

За этот период сметная стоимость работ несколько раз увеличивалась, а обещания закончить строительство каждый раз оставались обещаниями. А чтобы не перечислять вам каждый год, в котором выделялись все новые и новые суммы, скажем коротко, на все обо всем потратили почти 20 миллиардов. А потому не удивительно, что мост стал лакомым кусочком для коррупционеров, поэтому расскажем о самых громких делах. Стражи порядка из года в год заявляли о масштабных схемах хищения, одну из которых сумели вовремя остановить в 2021 году. Тогда махинаторы хотели положить в карман даже не миллионы, а миллиарды.

Следствием установлено, что между КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» и ООО «Инвестиционно-строительная компания «Укрбуд» заключен договор выполнения проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве» (Коррекция). В дальнейшем ООО «ИСК «Укрстрой» на условиях субподряда привлекло к выполнению работ ООО «Международный проектный институт», которым фактически и осуществлялись работы по разработке проектной документации по объекту.

Однако, преследуя цель присвоения более 3 млрд гривен бюджетных средств, с целью подписания соответствующих актов, согласование которых невозможно без утвержденной экспертным отчетом проектной документации, неустановленными лицами подделана от имени ООО «Международный проектный институт» проектная документация по объекту строительства и подана для прохождение экспертизы в ГП «Укргосстройэкспертиза».”

Мост пропитан коррупционными схемами

И таких дел прокуроры и полицейские открывали несколько. Достройкой Подольского моста интересовалось и Национальное антикоррупционное бюро, и Нацполиция, и Антимонопольный комитет. НАБУ открывало производство еще в июне 2017 года. Фигурантами тогда выступали заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, экс-директор "Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений" Роман Лисневский и лица, аффилированные с руководством фирмы-генподрядчика. Также в сентябре 2021 года о подозрении "должностному лицу предприятия, задействованного на строительстве Подольского мостового перехода" объявила и Государственная фискальная служба. Там рассказали, что благодаря уклонению от уплаты налогов речь снова зашла о разворованных десятках миллионов.

“Согласно материалам следствия, должностные лица одного из столичных предприятий-подрядчиков по заказу генподрядчика в течение 2020 года осуществляли работы на строительстве Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве, основным заказчиком работ является КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева».

При этом указанное подрядное предприятие отразило в бухгалтерской и налоговой отчетности кажущиеся финансово-хозяйственные операции с предприятиями, имеющими признаки фиктивности, якобы привлеченными для выполнения субподрядных работ, что позволило уклониться от уплаты налогов в бюджет. Согласно выводам акта проверки, проведение хозяйственных операций по приобретению услуг (работ) у указанных предприятий не подтверждается. Таким образом, был безосновательно сформирован налоговый кредит по НДС и расходы на общую сумму почти 20 млн грн”.

Очередное подозрение должностному лицу

21 декабря 2023 об очередном врученном подозрении сообщила полиция Киева. Ее получил заместитель директора коммунального предприятия объявлена по статье служебная халатность. Правоохранители выяснили, что должностное лицо подписало акты приема выполненных строительных работ, но с одним НО: стоимость эксплуатации строительной техники была в разы завышена. По предварительным выводам экспертиз, сумма ущерба столичному бюджету составляет 24 миллиона гривен.

В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что в июне 2023 года заместитель директора коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» получил от генподрядной и подрядных организаций акты приема выполненных строительных работ и подписал их, не удостоверившись в соответствии с объемами затрат на эксплуатацию строительных машин.

Поймали чиновника не первый раз

Напомним, что ранее фигуранту уже вручили подозрение по этой же статье – тогда вследствие необоснованно завышенных цен на песок строительство «подорожало» на 6,5 миллионов гривен. Сколько еще таких "темных дел" крутится вокруг этого моста — пока, наверное, никто не знает. Кажется, эта эпопея не кончится никогда.

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