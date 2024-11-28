Киев и еще ряд городов Украины атакуют вражеские БпЛА

В направлении Киева вражеские БПЛА приближаются по нескольким направлениям.
В ночь на 28 ноября Киев, а также ряд городов и регионов атакуют вражеские ударные беспилотники.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские БПЛА фиксируются на территории Харькова, Днепра, Запорожья, Кропивницкого, Житомира.
Также вражеские БПЛА атакуют Киев.
"В направлении города враждебны БпЛА по нескольким направлениям! Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", — говорится в сообщении.
Также в Воздушных силах сообщили об общем движении вражеских беспилотников:
- БпЛА на Черниговщине – курсом на юго-запад;
- БпЛА в Киевской области — курсом на запад и юго-запад;
- БПЛА в Полтавской области — курсом на юг и северо-запад;
- БпЛА на юге Житомирщины – курсом на запад;
- БпЛА на границе Полтавщины, Сумщины и Харьковщины – курсом на северо-запад;
- БпЛА на Запорожье, Днепропетровщине – курсом на северо-запад;
- Новые группы враждебных БПЛА заходят с ТОТ Херсонщины курсом на Николаевщину и Запорожье.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области в ночь на 28 ноября сработали силы противовоздушной обороны.
Кроме того, мы ранее информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли взрывы.
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