У Києві чоловік у формі поліцейського погрожував пістолетом у кафе: що відомо (фото, відео)

У Києві чоловік у поліцейській формі вчинив сварку з працівницею кав’ярні та демонстрував зброю і магазин з набоями. Як виявилося, жодного стосунку до правоохоронних органів він не має.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Про цей інцидент поліцейським стало відомо під час моніторингу соціальних мереж, де з’явилося відео з камери спостереження.

Працівники поліції оперативно встановили особу порушника. Ним виявився неодноразово судимий 45-річний місцевий мешканець.

Затриманий поліцією 45-річний киянин / Фото: Поліція Києва

Правоохоронці затримали чоловіка та під час невідкладного обшуку за його місцем проживання вилучили пістолет та форму, походження яких зараз встановлюється.

Вилучений у затриманого пістолет / Фото: Поліція Києва

Виявлена у затриманого поліцейська форма / Фото: Поліція Києва

За вказаним фактом розпочато кримінальні провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України: