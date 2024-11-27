У Києві чоловік у формі поліцейського погрожував пістолетом у кафе: що відомо (фото, відео)

Правопорушником виявився неодноразово судимий 45-річний місцевий мешканець.
У Києві чоловік у поліцейській формі вчинив сварку з працівницею кав’ярні та демонстрував зброю і магазин з набоями. Як виявилося, жодного стосунку до правоохоронних органів він не має.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.
Про цей інцидент поліцейським стало відомо під час моніторингу соціальних мереж, де з’явилося відео з камери спостереження.
Працівники поліції оперативно встановили особу порушника. Ним виявився неодноразово судимий 45-річний місцевий мешканець.
Правоохоронці затримали чоловіка та під час невідкладного обшуку за його місцем проживання вилучили пістолет та форму, походження яких зараз встановлюється.
За вказаним фактом розпочато кримінальні провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю;
- ч. 2 ст. 353 — самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи.
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