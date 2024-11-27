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У Києві чоловік у формі поліцейського погрожував пістолетом у кафе: що відомо (фото, відео)

У Києві чоловік у формі поліцейського погрожував пістолетом у кафе: що відомо (фото, відео)

У Києві чоловік у формі поліцейського погрожував пістолетом у кав'ярні / Фото: Поліція Києва

Правопорушником виявився неодноразово судимий 45-річний місцевий мешканець. 

У Києві чоловік у поліцейській формі вчинив сварку з працівницею кав’ярні та демонстрував зброю і магазин з набоями. Як виявилося, жодного стосунку до правоохоронних органів він не має.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Про цей інцидент поліцейським стало відомо під час моніторингу соціальних мереж, де з’явилося відео з камери спостереження.

Працівники поліції оперативно встановили особу порушника. Ним виявився неодноразово судимий 45-річний місцевий мешканець. 

Затриманий поліцією 45-річний киянин / © Поліція Києва
Затриманий поліцією 45-річний киянин / Фото: Поліція Києва

Правоохоронці затримали чоловіка та під час невідкладного обшуку за його місцем проживання вилучили пістолет та форму, походження яких зараз встановлюється.

Вилучений у затриманого пістолет / © Поліція Києва
Вилучений у затриманого пістолет / Фото: Поліція Києва
Виявлена у затриманого поліцейська форма / © Поліція Києва
Виявлена у затриманого поліцейська форма / Фото: Поліція Києва

 За вказаним фактом розпочато кримінальні провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю;
  • ч. 2 ст. 353 — самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи.
Нагадаємо, раніше поліція Києва спільно з СБУ затримала 43-річного чоловіка, який за вказівкою ворожих спецслужб намагався здійснити теракт. 

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