У Києві відкривають ще один міст для руху авто: історія його будівництва та корупційні скандали

1 грудня Подільський міст у Києві відкриють для руху легкових авто. Проїзд буде доступний через новий тунель до Троєщини, але деяким видам транспорту рух все ж таки ще буде заборонений. Цей міст будували десятиліттями і він став чи не найдорожчою спорудою в Україні. А ще за ці роки міст обріс скандалами та корупційними схемами. Всі подробиці – розповім за мить. Про це в ексклюзиві TSN.UA розповіла Людмила Труфин

Найдорожчий міст в країні

Його кошторисна вартість збільшувалась кілька разів, він змінив купу будівельників і став чи не найдорожчим в Україні. Але – “Незабаром”. З такими словами наприкінці листопада 2023-го мер столиці проїхався мостом і натякнув, що от-от це станеться. Кличко пообіцяв, що кияни будуть здивовані.

Чому Кличко так тішиться

І цей день настав. 1 грудня 2023 року Кличко похизувався, що будівництво завершено. Мера столиці, звісно, це неабияк потішило, адже добудувати цей міст хто тільки не обіцяв.

"Нарешті, це відбулося! Всім скептикам та тим, хто намагався заблокувати роботи на об’єкті, скажу одне: шукайте тепер інші приводи для своїх маніпуляцій".

Кому ще дозволили рух

Тоді мостом міг рухатися лише спецтранспорт, автомобілі екстрених служб та автобусне сполучення для пасажирів з лівого берега на правий. Зокрема, на першому етапі тут працював автобусний маршрут № 111 за напрямком «Станція метро «Площа Українських Героїв» – станція метро «Лівобережна». Але от минув рік і від 1 грудня 2024-го цим мостом дозволять рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування. Про таке рішення Ради оборони міста Києва повідомив мер Віталій Кличко.

Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.

Для кого рух досі заборонений

Водночас для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим. Мер також додав, що роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, завершать до кінця 2024 року. Це відбуватиметься не перешкоджаючи руху транспорту.

Чому так довго будували

Ця споруда дійсно вражає. Мостовий перехід - двохярусний. На верхньому заплановані шість смуг для руху автотранспорту по три в один бік, на нижньому – дві колії майбутньої четвертої гілки метро зі станціями "Суднобудівна", "Труханів острів" і "Затока Десенка". На правому березі міста естакада моста починається від перетину вулиць Верхній/Нижній Вал та Набережно-Хрещатицької, далі перетинає Рибальський півострів, Труханів острів і, пройшовши через Русанівські сади, виходить на лівобережну частину Києва, де має йти двома гілками: одна – вулицею Бальзака на Троєщину, друга – проспектом Алішера Навої на Воскресенку, Райдужний, Північно-Броварський і Лісовий масиви. Але будівництво цього вражаючого мосту розпочалося ще в 1993 році. Проте зупинилося майже одразу через брак фінансування.

Хоча до генерального плану Києва цю переправу внесли ще за часів СРСР у 1986 році. Два роки розробляли план і техніко-економічне обгрунтування, тоді проєкт оцінили в 40 млрд 701 млн купоно-карбованців.

Побудувати міст планували за 9 років і вже у 2002 планували гучне відкриття, але в 1997-му роботи припинили знову ж таки, через важке фінансове становище столиці. Тим не менш в жовтні 2010-го в експлуатацію здали першу чергу мосту. До 2017 року він начебто був збудований на 50%.

За цей період кошторисна вартість робіт кілька разів збільшувалась, а обіцянки закінчити будівництво щоразу залишалися обіцянками. А щоб не перераховувати вам кожен рік, у якому виділялися все нові і нові суми, скажемо коротко, на все про все витратили майже 20 мільярдів. А тому не дивно, що міст став ласим шматочком для корупціонерів, тож розкажемо про найгучніші справи. Правоохоронці з року в рік заявляли про масштабні схеми розкрадання, одну з яких зуміли вчасно зупинити у 2021 році. Тоді махінатори хотіли покласти в кишеню навіть не мільйони, а мільярди.

Слідством встановлено, що між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Укрбуд» укладено договір щодо виконання проектних та вишукувальних робіт по об’єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві» (Коригування). У подальшому ТОВ «ІБК «Укрбуд» на умовах субпідряду залучило до виконання робіт ТОВ «Міжнародний проектний інститут», яким фактично і здійснювались роботи з розробки проектної документації по об’єкту.

Однак, переслідуючи мету привласнення понад 3 млрд гривень бюджетних коштів, з метою підписання відповідних актів, погодження яких є неможливим без затвердженої експертним звітом проектної документації, невстановленими особами підроблено від імені ТОВ «Міжнародний проектний інститут» проектну документацію по об’єкту будівництва та подано для проходження експертизи до ДП «Укрдержбудекспертиза».”

Міст просочений корупційними схемами

І таких справ прокурори та поліцейські відкривали кілька. Добудовою Подільського мосту цікавилось і Національне антикорупційне бюро, і Нацполіція, і Антимонопольний комітет. НАБУ відкривало провадження ще у червні 2017 року. Фігурантами тоді виступали заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп, екс-директор "Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд" Роман Лісневський, та особи, афільовані з керівництвом фірми-генпідрядника. Також у вересні 2021 року про підозру "службовій особі підприємства, задіяного на будівництві Подільського мостового переходу" оголосила і Державна фіскальна служба. Там розповіли, що завдяки ухиленню від сплати податків мова знову зайшла про розкрадені десятки мільйонів.

“Згідно з матеріалами слідства, службові особи одного із столичних підприємств-підрядників на замовлення генпідрядника упродовж 2020 року здійснювали роботи на будівництві Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, основним замовником робіт є КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

При цьому вказане підрядне підприємство відобразило у бухгалтерській та податковій звітності удавані фінансово-господарські операції з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, нібито залученими для виконання субпідрядних робіт, що дозволило ухилитися від сплати податків до бюджету. Згідно висновків акту перевірки, проведення господарських операцій з придбання послуг (робіт) у зазначених підприємств не підтверджується. Таким чином було безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ та витрати на загальну суму майже 20 млн грн”.

Чергова підозра посадовцю

21 грудня 2023-го про чергову вручену підозру повідомила поліція Києва. Її отримав заступник директора комунального підприємства оголошено за статтею службова недбалість. Правоохоронці з’ясували, що посадовець підписав акти прийому виконаних будівельних робіт, але з одним АЛЕ: вартість експлуатації будівельної техніки була в рази завищена. За попередніми висновками експертиз, сума збитків столичному бюджету складає 24 мільйонів гривень.

В рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що у червні 2023 року, заступник директора комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» отримав від генпідрядної та підрядних організацій акти прийому виконаних будівельних робіт та підписав їх, не пересвідчившись у відповідності обсягів витрат на експлуатацію будівельних машин.

Зловили посадовця не вперше

Нагадаємо, що раніше фігуранту вже вручили підозру за цією ж статтею – тоді, внаслідок необґрунтовано завищених цін на пісок, будівництво «подорожчало» на 6,5 мільйонів гривень. Скільки ще таких “темних справ” крутиться навколо цього мосту - наразі, мабуть, не знає ніхто. Здається, ця епопея не скінчиться ніколи.

Читайте також: