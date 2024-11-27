У Києві шахрай виманив у знайомого військового кругленьку суму – деталі схеми

Зловмисник попросив у знайомого військового телефон та через інтернет-банкінг зняв з його картки майже 80 тис. гривень.

Киянин обікрав свого знайомого військового на 80 тисяч гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

31-річний чоловік попросив у свого знайомого військовослужбовця телефон, щоб нібито зателефонувати. Оскільки чоловіки були добре знайомі, постраждалий без вагань дав телефон.

Після цього знайомий, розуміючи, що на рахунку військового є гроші, одразу змінив пароль для входу в інтернет-банкінг та перерахував гроші з його рахунку на картки своїх знайомих. Власникам карток він пояснював, що йому потрібно скористатись їхніми рахунками для отримання зарплати. Крім того, з картки військового чоловік поповнив свій мобільний та розплатився нею на заправці.

Загалом зловмисник зняв з картки військового майже 80 тис. гривень. Нині шахраю повідомлено про підозру.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі місцевий мешканець викрав з банківського рахунку військового 460 тисяч гривень.

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