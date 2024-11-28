Київ та ще низку міст Україні атакують ворожі БпЛА

У напрямку Києва ворожі БпЛА наближаються з декількох напрямків.
В ніч проти 28 листопада Київ, а також низку міст та регіонів атакують ворожі ударні безпілотники.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі БпЛА фіксуються біля, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Кропивницького, Житомира.
Також ворожі БпЛА атакують Київ.
"У напрямку міста ворожі БпЛА з декількох напрямків! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
Також у Повітряних силах повідомили про загальний рух ворожих безпілотників:
- БпЛА на Чернігівщині - курсом на південний захід;
- БпЛА на Київщині - курсом на захід та південний захід;
- БпЛА на Полтавщині - курсом на південь та північний захід;
- БпЛА на півдні Житомирщини - курсом на захід;
- БпЛА на межі Полтавщини, Сумщини та Харківщини - курсом на північний захід;
- БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині - курсом на північний захід;
- Нові групи ворожих БпЛА заходять з ТОТ Херсонщини курсом на Миколаївщину та на Запоріжжя.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київській області в ніч проти 28 листопада спрацювали сили протиповітряної оборони.
Крім того, ми раніше інформували, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.
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