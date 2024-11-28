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Київ та ще низку міст Україні атакують ворожі БпЛА

Київ та ще низку міст Україні атакують ворожі БпЛА

Shahed / Фото: dymka.com.ua

У напрямку Києва ворожі  БпЛА наближаються з декількох напрямків.

В ніч проти 28 листопада Київ, а також низку міст та регіонів атакують ворожі ударні безпілотники.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі БпЛА фіксуються біля, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Кропивницького, Житомира.

Також ворожі БпЛА атакують Київ.

"У напрямку міста ворожі  БпЛА з декількох напрямків! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Також у Повітряних силах повідомили про загальний рух ворожих безпілотників:

  • БпЛА на Чернігівщині - курсом на   південний захід;
  • БпЛА на Київщині - курсом на  захід та південний захід;
  • БпЛА на Полтавщині - курсом на  південь та північний захід;
  • БпЛА на півдні Житомирщини - курсом на  захід;
  • БпЛА на межі Полтавщини, Сумщини та Харківщини - курсом  на  північний захід;
  • БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині - курсом на  північний захід;
  • Нові групи ворожих БпЛА заходять з ТОТ Херсонщини курсом на Миколаївщину та на Запоріжжя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київській області в ніч проти 28 листопада спрацювали сили протиповітряної оборони.

Крім того, ми раніше інформували, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.

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