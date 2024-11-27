Спіймали на "гарячому": завідувачка київської лабораторії вимагала хабар у підприємця

Їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

Поліцейські Києва викрили завідувачку лабораторії контролю якості та безпеки продукції на хабарі.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Жінка вимагала від приватного підприємця майже 250 тисяч гривень за прискорення видачі експертного висновку щодо якості дезінфекційного засобу. Цей висновок був необхідний для подальшої реалізації товару.

Затримання підозрюваної відбулося безпосередньо під час отримання неправомірної вигоди. Завідувачці загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві незабаром відкриють рух транспорту через Подільський міст.

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