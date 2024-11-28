У Києві горить поліклініка внаслідок падіння уламків БпЛА, є постраждалий – подробиці

У Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння зовнішньої обшивки будівлі поліклініки. Попередньо, є ушкодження в сусідніх будинках.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Екстрені служби прямують на місце.

Стало відомо про одного постраждалого. Йому надають медичну допомогу.

Раніше у столиці лунала повітряна тривога. Жителів Києва попередили про ворожі БпЛА і закликали перебувати в укриттях.

Нагадаємо, близько 23:00 28 листопада у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко попередив про роботу ППО.

"На правому березі міста працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", - написав він.

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