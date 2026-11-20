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- Київ
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У Києві нове влучання після атаки РФ: у Голосіївському районі горить офісна будівля
У Голосіївському районі Києва внаслідок російської атаки зафіксували влучання на території інфраструктурного об'єкта. За попередніми даними, там спалахнула офісна будівля.
У ніч проти 20 листопада російська атака на Київ спричинила нові руйнування. У Голосіївському районі столиці під удар потрапила територія одного з інфраструктурних об'єктів.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За попередньою інформацією, після влучання виникла пожежа в офісній будівлі, розташованій на території об'єкта.
До місця події прямують екстрені служби. Інформацію про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих уточнюють.
Раніше цієї ночі міська влада повідомляла про пожежі в Оболонському та Подільському районах після російського удару балістичними ракетами.