Пожежа, вогонь / © pixabay.com

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У ніч проти 20 листопада російська атака на Київ спричинила нові руйнування. У Голосіївському районі столиці під удар потрапила територія одного з інфраструктурних об'єктів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За попередньою інформацією, після влучання виникла пожежа в офісній будівлі, розташованій на території об'єкта.

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До місця події прямують екстрені служби. Інформацію про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих уточнюють.

Раніше цієї ночі міська влада повідомляла про пожежі в Оболонському та Подільському районах після російського удару балістичними ракетами.

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