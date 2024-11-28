У Києві і низці областей оголошено повітряну тривогу, в столиці пролунали вибухи (мапа)

В районі міста ворожі БпЛА.
У Києві та низці областей у четвер, 28 листопада, о 22:41 оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил.
"Увага! Київ – в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях... Херсонська та Миколаївська областях – загроза застосування ворогом ударних БпЛА... Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині, рухаються на Чернігівщину та Полтавщину", – йдеться у повідомленні.
У Києві також пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко попередив про роботу ППО.
"На правому березі міста працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", - написав Кличко.
Нагадаємо, у Києві піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили залишки російської авіаційної крилатої ракети Х-55.
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