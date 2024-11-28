У Києві і низці областей оголошено повітряну тривогу, в столиці пролунали вибухи (мапа)

У Києві та низці областей у четвер, 28 листопада, о 22:41 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

"Увага! Київ – в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях... Херсонська та Миколаївська областях – загроза застосування ворогом ударних БпЛА... Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині, рухаються на Чернігівщину та Полтавщину", – йдеться у повідомленні.

У Києві також пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко попередив про роботу ППО.

"На правому березі міста працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", - написав Кличко.

На вечір 28 листопада половина України "почервоніла" / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Києві піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили залишки російської авіаційної крилатої ракети Х-55.

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