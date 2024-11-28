У Броварах чоловік зґвалтував 4-річну дівчинку: як його покарають

Про підозрюваного відомо, що це – 47-річний уродженець Бердянська, раніше судимий.

У Броварах на Київщині чоловік зґвалтував 4-річну дівчинку.

Про це повідомляє Київськуа обласна прокуратура.

За даними слідства, мати дитини відвела до подруги доньку, аби та посиділа з нею доки вона сходить до лікаря. У квартирі також перебував знайомий жінки, який залишившись наодинці у кімнаті з дитиною – зґвалтував її.

До 12-ти років позбавлення волі засуджено мешканця Броварів за зґвалтування 4-річної дитини / Фото: Поліція Київської області

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Про підозрюваного відомо, що це – 47-річний уродженець Бердянська, раніше судимий.

Вироком суду чоловіку призначено покарання у вигляді 12-ти років позбавлення волі. Його анкетні дані внесено до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини.

Обвинувачений перебуває під вартою від травня 2023 року. Досудове розслідування здійснювалось слідчими Броварського РУП ГУНП в Київській області.

Нагадаємо, у Полтаві 57-річний чоловік побачив на одній із вулиць Полтави 12-річну дівчинку. Він заманив дитину до свого автомобіля, привіз додому, де ґвалтував та фотографував оголеною на камеру мобільного телефону. Уранці нелюд вивіз дівчинку за межі обласного центру, убив, обпалив вогнем із газового пальника, перевіз тіло до лісосмуги і прикидав гіллям. Її пошуки тривали понад чотири доби.

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