Ракета / © ТСН.ua

Реклама

У Києві внаслідок нічної російської атаки зафіксували влучання неподалік одного з мостів у Подільському районі столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Реклама

За його словами, удар припав на відкриту територію поблизу мосту. Водночас інформації про пошкодження самої переправи наразі немає.

Реклама

Крім того, у Подільському районі виникла пожежа в будівлі, розташованій серед нежитлової забудови.

Масштаби пошкоджень та інші наслідки атаки уточнюються.

Раніше цієї ночі повідомлялося про пожежі в Оболонському та Голосіївському районах Києва після російських ударів.

Новини партнерів

Новини партнерів