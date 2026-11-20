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- Київ
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У Києві зафіксували влучання біля одного з мостів: Кличко повідомив про наслідки атаки
У ніч проти 20 листопада російські війська атакували Київ. У Подільському районі зафіксували влучання на відкритій території поблизу одного з мостів, також спалахнула пожежа в нежитловій забудові.
У Києві внаслідок нічної російської атаки зафіксували влучання неподалік одного з мостів у Подільському районі столиці.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, удар припав на відкриту територію поблизу мосту. Водночас інформації про пошкодження самої переправи наразі немає.
Крім того, у Подільському районі виникла пожежа в будівлі, розташованій серед нежитлової забудови.
Масштаби пошкоджень та інші наслідки атаки уточнюються.
Раніше цієї ночі повідомлялося про пожежі в Оболонському та Голосіївському районах Києва після російських ударів.