На Київщині по ворожих БпЛА спрацювала ППО — КМВА

У Київській області в ніч проти 30 листопада спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про цей йдеться у повідомленні Київської міської обласної адміністрації.

"В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Перед цим у Києві та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.

Крім того, ми раніше інформували, що руйнування в Києві після нічної атаки зняли на фото.

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