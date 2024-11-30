На Київщині по ворожих БпЛА спрацювала ППО — КМВА

Ворог атакував Київщину ударними безпілотниками.
У Київській області в ніч проти 30 листопада спрацювали сили протиповітряної оборони.
Про цей йдеться у повідомленні Київської міської обласної адміністрації.
"В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
Перед цим у Києві та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.
Крім того, ми раніше інформували, що руйнування в Києві після нічної атаки зняли на фото.
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