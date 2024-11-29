У ДСНС показали наслідки влучання БпЛА у Києві (фото)

Одна людина була госпіталізована з контузією.

Внаслідок атаки ворожих безпілотників у Дніпровському районі столиці постраждала одна людина.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

У повідомленні вказується, що внаслідок влучання ворожого БпЛА сталось загоряння зовнішньої обшивки будівлі.

"Після прибуття, рятувальники встановили, що внаслідок падіння БпЛА на відкриту місцевість біля двоповерхової будівлі дитячої поліклініки, сталось пошкодження зовнішньої обшивки фасаду, вхідної групи будівлі та вікон. На момент прибуття вогнеборців — загоряння не спостерігалось", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ДСНС повідомили, що бригадою швидкої госпіталізовано охоронця медзакладу, з попереднім діагнозом — контузія.

Наслідки влучання ворожого БпЛА у Дніпровському районі / Фото: ДСНС

Наслідки влучання ворожого БпЛА у Дніпровському районі / Фото: ДСНС

Наслідки влучання ворожого БпЛА у Дніпровському районі / Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння зовнішньої обшивки будівлі поліклініки. Попередньо, є ушкодження в сусідніх будинках.

Крім того, ми раніше інформували, що у Києві і низці областей оголошено повітряну тривогу.

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