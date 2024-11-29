Вбив матір сокирою: поліція повідомила чоловіку про підозру

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

В Обухівському районі Київщини 43-річний чоловік під час сімейного конфлікту вбив свою 64-річну матір.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Трагедія сталася в селі Леонівка, коли після сварки з матір'ю чоловік схопив сокиру та кілька разів вдарив жінку по голові. Від отриманих травм вона загинула на місці. До поліції надійшло повідомлення від підозрюваного, який сам зізнався у вчиненому злочині. На місці події правоохоронці виявили тіло потерпілої.

Поліція повідомила чоловіку про підозру за умисне вбивство, що передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.

"Поліцейські затримали фігуранта та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного вбивства" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Вінниці онука підозрюють у вбивстві власної бабусі.

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