Убил мать топором: полиция сообщила мужчине о подозрении

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Обуховском районе Киевщины 43-летний мужчина во время семейного конфликта убил свою 64-летнюю мать.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Трагедия произошла в селе Леоновка, когда после ссоры с матерью мужчина схватил топор и несколько раз ударил женщину по голове. От полученных травм она скончалась на месте. В полицию поступило сообщение от подозреваемого, который сам признался в совершенном преступлении. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело потерпевшей.

Полиция сообщила мужчине о подозрении за умышленное убийство, предусматривающее наказание до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

"Полицейские задержали фигуранта и поместили в изолятор временного содержания. Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по факту умышленного убийства", — говорится в сообщении.

Напомним, в Виннице внука подозревают в убийстве собственной бабушки.

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