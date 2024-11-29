У Києві чоловік загинув разом з котом після падіння з висоти: що відомо

У Києві чоловік загинув разом з котом після падіння з висоти. Подія трапилася у Дарницькому районі на проспекті Бажана.

В поліції Києва ТСН.ua підтвердили інформацію про трагічний випадок.

У Мережі з'явилася інформація, що в ЖК "Олімпік парк" жінка вкоротила собі віку, стрибнувши з висоти разом з котом. Також Телеграм-канали опублікували відео тіла, яке накрито покривалом, а поруч з ним мертвий котик. Втім, у поліції уточнили, що загинув чоловік.

"Загиблий – чоловік, якому було 25-30 років. Поруч з тілом загиблого виявлено мертвого кота. Поки невідомі причини трагедії, правоохоронці встановлюю всі обставини події. Одна із версій загибелі чоловіка - самогубство", - повідомили в поліції Києва.

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Нагадаємо,вночі проти 23 листопада в одному зі столичних готелів сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула, двоє отримали поранення. Зловмисника затримали.

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