Росіяни атакували Київську область: що пошкодив ворог

У Київській області сили ППО збили ворожі дрони, однак є пошкодження через падіння уламків.
Російські війська атакували Київську область безпілотниками у ніч проти 29 листопада. Через падіння уламків пошкоджено приватний будинок та господарську споруду.
Про це Київська ОВА повідомила у телеграм-каналі.
Через російську атаку дронами від вечора 28 листопада тривога на Київщині тривала майже сім годин.
У регіоні працювали сили ППО, які знищили ворожі безпілотники. Минулося без постраждалих та влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури. Однак уламки завдали пошкоджень.
"Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено приватний будинок та господарську споруду. Пошкодження незначні – вибито скління, посічений фасад будинку", – йдеться в заяві ОВА.
Там додали, що оперативні групи продовжують роботу зі встановлення наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо, цієї ж ночі сили ППО збивали безпілотники над Києвом. Через падіння уламків горіла дитяча поліклініка, пошкоджені під’їзди трьох житлових багатоповерхівок.
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