Росіяни атакували Київську область: що пошкодив ворог

У Київській області сили ППО збили ворожі дрони, однак є пошкодження через падіння уламків.

Російські війська атакували Київську область безпілотниками у ніч проти 29 листопада. Через падіння уламків пошкоджено приватний будинок та господарську споруду.

Про це Київська ОВА повідомила у телеграм-каналі.

Через російську атаку дронами від вечора 28 листопада тривога на Київщині тривала майже сім годин.

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У регіоні працювали сили ППО, які знищили ворожі безпілотники. Минулося без постраждалих та влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури. Однак уламки завдали пошкоджень.

"Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено приватний будинок та господарську споруду. Пошкодження незначні – вибито скління, посічений фасад будинку", – йдеться в заяві ОВА.

Там додали, що оперативні групи продовжують роботу зі встановлення наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, цієї ж ночі сили ППО збивали безпілотники над Києвом. Через падіння уламків горіла дитяча поліклініка, пошкоджені під’їзди трьох житлових багатоповерхівок.

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