Руйнування в Києві після нічної атаки зняли на фото

Унаслідок атаки у Києві були пошкоджені дитяча поліклініка та три житлові багатоповерхівки.
Наслідки атаки безпілотниками на Київ у ніч проти 29 листопада зняли на фото. На кадрах зафіксовані пошкодження у Дніпровському районі столиці.
Про це повідомила Київська МВА.
Адміністрація опублікувала фото з пошкодженнями в Києві та з коротким повідомленням:
"Наслідки нічної атаки російських дронів у Дніпровському районі".
Нагадаємо, через падіння уламків ворожих дронів у Києві у Дніпровському районі була пошкоджена дитяча поліклініка, а також скління вікон та фасадних частин під’їздів у трьох житлових багатоповерхівках навколо.
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