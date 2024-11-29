Руйнування в Києві після нічної атаки зняли на фото

Унаслідок атаки у Києві були пошкоджені дитяча поліклініка та три житлові багатоповерхівки.

Наслідки атаки безпілотниками на Київ у ніч проти 29 листопада зняли на фото. На кадрах зафіксовані пошкодження у Дніпровському районі столиці.

Про це повідомила Київська МВА.

Адміністрація опублікувала фото з пошкодженнями в Києві та з коротким повідомленням:

"Наслідки нічної атаки російських дронів у Дніпровському районі".

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 29 листопада / Фото: Київська міська військова адміністрація

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 29 листопада / Фото: Київська міська військова адміністрація

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 29 листопада / Фото: Київська міська військова адміністрація

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 29 листопада / Фото: Київська міська військова адміністрація

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 29 листопада / Фото: Київська міська військова адміністрація

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 29 листопада / Фото: Київська міська військова адміністрація

Нагадаємо, через падіння уламків ворожих дронів у Києві у Дніпровському районі була пошкоджена дитяча поліклініка, а також скління вікон та фасадних частин під’їздів у трьох житлових багатоповерхівках навколо.

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