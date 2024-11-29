У Києві чоловік ошукав пенсіонерку за схемою "Ваш родич у біді": що відомо

У Києві чоловік ошукав пенсіонерку за схемою "Ваш родич у біді".

Про це повідомила поліція Києва.

"До поліції Києва звернулася 73-річна місцева мешканка та повідомила, що її ошукали. До пенсіонерки зателефонував невідомий, який відрекомендувався лікарем та заявив, що її донька потрапила у ДТП й зараз перебуває у лікарні, і їй нібито терміново потрібні кошти на операцію. Через деякий час до потерпілої приїхав зловмисник, який відрекомендувався довіреною особою лікаря, й вона віддала незнайомцю чотири тисячі доларів", – йдеться у повідомленні.

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Катерина Черкес, співробітники карного розшуку спільно з оперативниками столичного главку під час проведення оперативних заходів встановили та затримали порушника.

"Ним виявився раніше судимий 39-річний житель Львівської області, який минулого року звільнився з місць позбавлення волі. Ми вилучили у нього гроші потерпілої та затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", – розповіла Катерина Черкес.

Колишній ув'язнений ошукав жінку на 4 тисячі доларів / Фото: Поліція Києва

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчиненому в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілій.

Шевченківський районний суд столиці обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 200 тисяч гривень. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Тим часом стало відомо про нову нову шахрайську схему з купівлею автівок. У поліції розповіли, як не потрапити у пастку.

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