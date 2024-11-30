В Киевской области по вражеских БпЛА сработала ПВО — КМВА

Враг атаковал Киевщину ударными беспилотниками.
В Киевской области в ночь на 30 ноября сработали силы противовоздушной обороны.
Об этом идет речь в сообщении Киевской городской областной администрации.
"В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", — говорится в сообщении.
Перед этим в Киеве и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА.
Кроме того, мы ранее информировали, что разрушение в Киеве после ночной атаки было снято на фото.
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