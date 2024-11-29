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На Київщині песик впав у колодязь під час прогулянки: як рятували пухнастика (фото)

На Київщині песик впав у колодязь під час прогулянки: як рятували пухнастика (фото)

Наляканий пухнастик зі своїм рятівником / Фото: ДСНС у Київській області

Під час прогулянки з власницею у темний час доби собака просто не побачив криниці.

У Київській області песик впав у колодязь під час прогулянки.

Про це повідомляє ДСНС Київщини у Telegram.

"28 листопада черговий караул 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Біла Церква дістав з дна колодязя песика. Це сталось у с. Черкас, на вул. Квітучій", – йдеться у повідомленні.

Порятунок песика, який впав у криницю / Фото: ДСНС у Київській області / ©
Порятунок песика, який впав у криницю / Фото: ДСНС у Київській області

Рятувальники розповіли, що під час прогулянки з власницею у темний час доби собака просто не побачив криниці.

Власними силами жінка не могла дістати свого улюбленця та звернулась за допомогою до рятувальників.

Порятунок песика, який впав у криницю / Фото: ДСНС у Київській області / ©
Порятунок песика, який впав у криницю / Фото: ДСНС у Київській області

"Представники ДСНС швидко прибули до місця події і вже за декілька хвилин задоволена власниця зі своїм чотирилапим пухнастиком ішли щасливі та вдячні додому", – кажуть рятувальники.

Щаслива власниця з врятованим улюбленцем / © ДСНС у Київській області
Щаслива власниця з врятованим улюбленцем / Фото: ДСНС у Київській області

Нагадаємо, на Київщині службовий пес Грім розшукав немовля, яке п’яний батько виніс з дому.

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