На Київщині песик впав у колодязь під час прогулянки: як рятували пухнастика (фото)

Під час прогулянки з власницею у темний час доби собака просто не побачив криниці.
У Київській області песик впав у колодязь під час прогулянки.
Про це повідомляє ДСНС Київщини у Telegram.
"28 листопада черговий караул 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Біла Церква дістав з дна колодязя песика. Це сталось у с. Черкас, на вул. Квітучій", – йдеться у повідомленні.
Рятувальники розповіли, що під час прогулянки з власницею у темний час доби собака просто не побачив криниці.
Власними силами жінка не могла дістати свого улюбленця та звернулась за допомогою до рятувальників.
"Представники ДСНС швидко прибули до місця події і вже за декілька хвилин задоволена власниця зі своїм чотирилапим пухнастиком ішли щасливі та вдячні додому", – кажуть рятувальники.
Нагадаємо, на Київщині службовий пес Грім розшукав немовля, яке п’яний батько виніс з дому.
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