Смертельна стрілянина в готелі у Києві: з'явилися нові деталі (відео)

Чоловік, який стріляв, є військовим, який був поранений на фронті в 2023 році.

У Києві в готелі Sky Loft сталася бійка та смертельна стрілянина. Одна людина загинула, а двоє були поранені. Надзвичайна подія сталася 23 листопада, але нині стали відомі нові деталі.

Про це пише "24 канал".

З'ясувалося, що чоловік, який стріляв у готелі Sky Loft, є військовим.

Нагадаємо, бійка та стрілянина в готелі на Печерську сталися 23 листопада о пів на першу ночі. Один з чоловіків загинув, двох було поранено. Нападників уже затримали.

Нові деталі щодо смертельної стрілянини на Печерську

На відео бійки чутно, як одного з чоловіків називають "Рашик". Це Дмитро Рашевський, який на початку повномасштабної війни пішов добровольцем на фронт. Він брав участь у багатьох операціях і штурмових діях, у 2023 році був поранений на кордоні з Росією під час розвідки.

Нагороди Дмитра Рашевського / Фото: 24 канал

23 листопада він вліз у побутову перепалку з п'яною компанією – нібито муніципальною вартою з-під Одеси. Коли бійка стала масовою, зробив попереджувальний постріл, а далі постріл на ураження.

25 листопада суд постановив, що Рашевський буде під вартою до 21 січня. Прокурори писали про те, що він у лікарні під охороною.

Нагадаємо, Дмитро Рашевський – мешканець Київщини. Він є майстром спорту з тайського боксу. Але мав проблеми із законом. Раніше його вже притягували до кримінальної відповідальності, і зараз у судах розглядаються обвинувальні акти за іншими злочинами, у яких він фігурує.

Відео сутички зі стріляниною у столичному готелі

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