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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Вечірка у гей-клубі Києва в День жалоби: порушників доправили до ТЦК

У Києві в день жалоби влаштували гучну вечірку у гей-клубі — стало відомо, як покарали порушників

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Ухилянти з гей-клубу. Фото з соцмереж

Ухилянти з гей-клубу. Фото з соцмереж

Відвідувачів гей-клубу Києва, де влаштували гулянку, попри оголошення 1 серпня Днем жалоби за загиблими від російського ракетного удару, забрали до ТЦК.

Така інформація з’явилася у столичних пабліках.

Зазначалося, що 13 учасників вечірки мобілізаційного віку забрали до ТЦК.

«Ці особи дійсно були доставлені поліцією до ТЦК», — повідомили ТСН.ua джерела у Нацполіції.

Нагадаємо, що київський гей-клуб Dark Room проводив вечірку у День жалоби 1 серпня, коли столиція і вся країна була у скорботі за загиблими внаслідок ракетного удару РФ 31 липня.

В результаті масованої атаки ворога на столицю вноі 31 липня загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Поранено 159 людей, 16 із них — діти.

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