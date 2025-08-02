У гей-клубі Києва влаштували вечірку в День жалоби: деталі скандалу

Вечірка в київському клубі у День жалоби / © Поліція Києва

Реклама

У Києві попри оголошення 1 серпня Днем жалоби через російську атаку 31 липня київський гей-клуб Dark Room проводив вечірку.

Про це пише «Телеграф».

«Пишуть, що у клубі сидять неповнолітні, які бігають вулицею у неадекватному стані. На зауваження про день жалоби власник буцімто відповів криком: „Мені пох*!“», — зазначають у виданні.

Реклама

Скриншот з анонсів вечірки на сторінці закладу в Іnstagram

Адміністрація закладу та його власники поки не прокоментували ситуацію.

Реакція поліції

У поліції Києва підтвердили проведення розважального заходу у День жалоби «в одному з закладів Голосіївського району». Назву закладу у поліції не уточнювали.

© Поліція Києва

«Поліцейські негайно прибули на місце події. Оскільки двері були зачинені, а персонал закладу на вимогу правоохоронців відмовився їх відчинити, правоохоронці провели невідкладний обшук, у ході якого виявили у приміщенні понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу», — розповіли правоохоронці.

© Поліція Києва

© Поліція Києва

Адміністрацію клубубуло доставлено до територіального управління поліції. На них склали адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі поліцейського). Порушникам загрожує штраф або до 15 діб адмінарешту.

Реклама

За фактом гучної вечірки у траурний день розпочато кримінальне провадження за ст. хуліганство. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що в результаті масованої атаки ворога на столицю вноі 31 липня загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Поранено 159 людей, 16 із них — діти.

Мер столиці Віталій Кличко оголосив 1 серпня днем жалоби.