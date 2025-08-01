У Києві під завалами знайшли кошеня, яке втратило маму: відео

Знайдене під завалами у Києві кошеня / © ТСН

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У мікрорайоні Відрадний у Солом’янському районі Києва, який 31 липня постраждав від ракетного удару російської терористичної армії, під завалами будинку знайшли маленьке кошеня, яке ще навіть не розплющує очей.

Кореспондентка ТСН Наталія Нагорна поспілкувалася з волонтерами, які опікуються знайдою.

Кошеняті на вигляд не більше двох днів. Через російських терористів новонароджене маля залишилося без дому і материнської опіки. Кішка, яка його народила, ймовірно, загинула під час повітряної атаки держави-терористки.

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Волонтери підгодовують кошеня молоком і шукають для нього господарів.

Дата публікації 18:33, 01.08.25 Кількість переглядів 31 З-під завалів у Києві дістали осиротіле новонароджене кошеня

Нагадаємо, після нічної атаки на Київ 31 липня журналісти ТСН показали відео з місць «прильотів» у Солом’янському та Святошинському районах столиці. На Солом’янці російським ударом пошкоджено будинки, автомобілі та поранено людей. Пошкоджень зазнав, зокрема медичний заклад, де вибило шибки.

У ніч проти 31 липня РФ атакувала Україну 8 крилатими ракетами «Іскандер-К» і 309 дронами. Основним напрямком удару був Київ — там сталося влучання у житловий будинок.