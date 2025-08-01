У Києві пошуково-рятувальні роботи завершені: Зеленський назвав кількість жертв удару РФ

На місці атаки / © Володимир Зеленський

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У Києві на місці удару, який 31 липня завдала Росія, всі пошуково-рятувальні роботи завершені.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«На жаль, станом на зараз відомо про 31 загиблого, серед них — п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Поранено 159 людей, 16 із них — діти. Усі зараз отримують необхідну медичну допомогу», — зазначив він.

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«Знову такий підлий удар Росії показує, що необхідні додатковий тиск на Москву та санкції. Як би не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими — бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари. І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав», — додав Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня РФ атакувала Україну 8 крилатими ракетами «Іскандер-К» і 309 дронами. Основним напрямком удару був Київ — там сталося влучання у житловий будинок.

Росія вгатила по житловому будинку / © Володимир Зеленський

Через російську атаку по Києву також постраждали кіностудія Довженка та ісламський культурний центр.

Мер столиці Віталій Кличко оголосив 1 серпня днем жалоби.

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