Втекли з Донбасу у Харків, а потім до Києва: ракета РФ вбила сім'ю переселенців

Ірина Гуменюк з дочками / © Вчасно.ua

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Внаслідок нічного удару РФ по Києву 31 липня загинула сім’я переселенців з Донеччини — Ірина Гуменюк та двоє її донечок-школярок, Аліна й Анастасія.

Про це інформують FEST COFFEE MISSION, де працювала Ірина, та Ліцей 13 Святошинського району міста Києва, де навчалися дівчатка.

Ірина була кавовим експертом, суддею на чемпіонатах SCA (міжнародна некомерційна організація, що об’єднує учасників кавової індустрії).

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Сім’я тікала з окупованої Макіївки, а потім з Харкова, сподіваючись знайти безпеку, але війна наздогнала їх у Києві.

«Тікати з двома дітьми на руках із Макіївки у Харків. Починати нове життя. Облаштовувати новий дім. Шукати нову роботу. Знайомитися з новими людьми. А потім у 2022-му їхати в Київ. І знову починати жити заново. Нові умови, новий дім, нові школа й робота, нові люди навколо. І лише зрідка відвідини Харкова, який встиг стати рідним. А цього разу вони не встигли здійснити заплановану поїздку», — розповіла вчителька Аліни Ганна Должек, передає інформагенство «Вчасно».

Як додає «Київ24», батько загиблих дівчаток — військовий, який боронить країну на фронті у складі ЗСУ.

Окрім того, ворожий удар вбив випускника Ліцею №13 17-річного Владислава Гайового.

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Загиблі школярі Аліна й Анастасія Гуменюк та Владислав Гайовий / © Facebook

Ймовірно, він був сином 47-річної виховательки Наталії Гайової, яка теж загинула. Зазначалося, що загиблим синам виховательки було 22 та 17 років.

Нагадаємо, що в результаті масованої атаки ворога на столицю вноі 31 липня загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Поранено 159 людей, 16 із них — діти.