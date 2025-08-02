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- Киев
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Вечеринка в гей-клубе Киева в День траура: нарушителей доставили в ТЦК
В Киеве в день траура устроили громкую вечеринку в гей-клубе — стало известно, как наказали нарушителей
Посетителей гей-клуба Киева, где устроили гулянье, несмотря на объявление 1 августа Днем траура по погибшим от российского ракетного удара, забрали в ТЦК.
Такая информация появилась в столичных пабликах.
Отмечалось, что 13 участников вечеринки мобилизационного возраста забрали в ТЦК.
«Эти лица действительно были доставлены полицией в ТЦК», — сообщили ТСН.ua источники в Нацполиции.
Напомним, что киевский гей-клуб Dark Room проводил вечеринку в День траура 1 августа, когда столица и вся страна была в скорби по погибшим в результате ракетного удара РФ 31 июля.
В результате массированной атаки врага на столицу внои 31 июля погиб 31 человек, в том числе пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года. Ранены 159 человек, 16 из них — дети.