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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Вечеринка в гей-клубе Киева в День траура: нарушителей доставили в ТЦК

В Киеве в день траура устроили громкую вечеринку в гей-клубе — стало известно, как наказали нарушителей

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Уклонисты из гей-клуба. Фото из соцсетей

Уклонисты из гей-клуба. Фото из соцсетей

Посетителей гей-клуба Киева, где устроили гулянье, несмотря на объявление 1 августа Днем траура по погибшим от российского ракетного удара, забрали в ТЦК.

Такая информация появилась в столичных пабликах.

Отмечалось, что 13 участников вечеринки мобилизационного возраста забрали в ТЦК.

«Эти лица действительно были доставлены полицией в ТЦК», — сообщили ТСН.ua источники в Нацполиции.

Напомним, что киевский гей-клуб Dark Room проводил вечеринку в День траура 1 августа, когда столица и вся страна была в скорби по погибшим в результате ракетного удара РФ 31 июля.

В результате массированной атаки врага на столицу внои 31 июля погиб 31 человек, в том числе пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года. Ранены 159 человек, 16 из них — дети.

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