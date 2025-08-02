У лікарні після удару РФ по Києву досі перебувають 25 людей, серед яких троє дітей: що відомо про їхній стан

Пошуково-рятувальні роботи у Києві вже завершені / © ДСНС

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У лікарні після атаки РФ на Київ досі перебувають 25 людей, серед яких троє дітей.

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я КМДА у Facebook.

«Десятеро постраждалих все ще у тяжкому стані. Проте — стабільні. Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати їх й продовжують докладати зусиль, аби якнайшвидше поставити на ноги кожного пораненого», — йдеться у повідомленні.

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Серед наймолодших пацієнтів — п’ятимісячна дівчинка, якій дитячі нейрохірурги врятували життя.

Наймолодша постраждала від російського удару по Києву 31 липня / Фото: Департамент охорони здоров’я міста Києва

«На фото — найменша постраждала. Дівчинці всього п’ять місяців. Київські дитячі нейрохірурги позавчора врятували їй життя, а сьогодні вона вже посміхається, наче підбадьорюючи нас усіх. Ії посмішка — сильніша за ворога. Це обличчя незламного життя. Життя, яке ще навіть не вміє говорити, а вже перемогло смерть! Тому що Україна — це про майбутнє», — зазначила директорка Департаменту охорони здоровʼя м. Києва Валентина Гінзбург.

Нагадаємо, 31 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Київ. У цей день Росія вбила 31 людину. В тому числі — п’ятьох дітей. 179 осіб постраждали, серед них — 16 дітей.