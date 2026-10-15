- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 79
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві проблеми з водою: які райони зачепило
У правобережній частині Києва знизився тиск води. Проблема зачепила Голосіївський, Святошинський, Солом’янський і Шевченківський райони.
У правобережній частині Києва зафіксували зниження тиску води. Проблема стосується Голосіївського, Святошинського, Солом’янського та Шевченківського районів.
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
Причиною стали пошкодження енергетичних об’єктів у Київській області.
Наразі фахівці перемикають живлення на водопровідних станціях, щоб забезпечити їхню роботу.
Масштабні проблеми в Києві — що відомо
Нагадаємо, через ворожий удар по енергооб’єкту в окремих районах Києва та області ввечері 15 жовтня зникло світло і знизився тиск води.
Стало відомо, що завтра, 16 жовтня, у частині регіонів України вимушено запровадять графіки відключення світла.
Раніше йшлося про те, що у столиці також частково зупинявся громадський транспорт, а його маршрути довелося терміново змінювати.