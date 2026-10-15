У Києві проблеми з водою: які райони зачепило

Вода в Києві / © Pixabay

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У правобережній частині Києва зафіксували зниження тиску води. Проблема стосується Голосіївського, Святошинського, Солом’янського та Шевченківського районів.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

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Причиною стали пошкодження енергетичних об’єктів у Київській області.

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Наразі фахівці перемикають живлення на водопровідних станціях, щоб забезпечити їхню роботу.

Масштабні проблеми в Києві — що відомо

Нагадаємо, через ворожий удар по енергооб’єкту в окремих районах Києва та області ввечері 15 жовтня зникло світло і знизився тиск води.

Стало відомо, що завтра, 16 жовтня, у частині регіонів України вимушено запровадять графіки відключення світла.

Раніше йшлося про те, що у столиці також частково зупинявся громадський транспорт, а його маршрути довелося терміново змінювати.

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