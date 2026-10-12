Київ може залишитися без води взимку: у водоканалі пояснили головні ризики

Вода з крану / © pixabay.com

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Київ узимку може зіткнутися з проблемами водопостачання, якщо російські обстріли енергетичної інфраструктури триватимуть. У «Київводоканалі» розглядають і сценарій, за якого електроенергію подаватимуть лише чотири години на добу.

Про це в інтерв’ю «Економічній правді» заявив заступник генерального директора «Київводоканалу» Сергій Горкуценко. Він пояснив, чому тривалі знеструмлення небезпечні для міської інфраструктури, з якими проблемами стикається підприємство та до чого варто підготуватися мешканцям столиці.

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Чому Київ може залишитися без води взимку

За словами Сергія Горкуценка, стабільна робота системи водопостачання залежить від електрообладнання та насосних станцій. Після знеструмлення їм потрібен час, щоб перейти на резервне живлення, зокрема від дизельних генераторів.

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Електрична інфраструктура «Київводоканалу» значною мірою складається з обладнання ще 1970-х років, яке не витримує значних коливань напруги, пояснив Горкуценко.

«Не так пропадає електроенергія, як коливання напруги дуже великі. У нас вся електрична частина водоканалу — це 70-ті роки. При таких коливаннях вона просто не витримує, вигорає», — пояснив він.

Найнебезпечнішим сценарієм для столиці представник підприємства назвав тривалі відключення світла в морози. Якщо електроенергію подаватимуть лише чотири години на добу, а температура опуститься до −10 °C, у будинках виникне високий ризик замерзання внутрішніх систем.

«Якщо 20 годин немає електроенергії, при мінус десять — дуже великий ризик замерзання системи в самому будинку», — зазначив Горкуценко.

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Наслідки тривалих відключень можуть бути значно серйознішими за тимчасову відсутність води. Як попередив Горкуценко, через замерзання стояків можуть проривати труби, а відновлення пошкоджених систем опалення може тривати місяцями. Додаткову проблему становлять квартири, власники яких перебувають за кордоном: доступ до такого житла для обстеження та ремонту може бути ускладнений.

Не менш критичною є робота каналізації. За словами Горкуценка, воду в разі потреби можна підвозити водовозами, однак порушення водовідведення створює загрозу санітарній безпеці міста.

«Не буде води — воду ви принесете в баклажці, приїде водовозка, буде стояти ємність. Не буде каналізації — через три дні буде епідеміологічна катастрофа», — наголосив він.

За словами Сергія Горкуценка, Київ щодоби утворює близько 680–700 тисяч кубометрів стічних вод. Їх очищують на Бортницькій станції аерації, тому забезпечення безперебійної роботи системи водовідведення є одним із пріоритетів «Київводоканалу».

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Дефіцит працівників і старі мережі: що ускладнює роботу «Київводоканалу»

Підготовку до зими ускладнюють не лише пошкодження енергетичної інфраструктури, а й нестача фахівців та брак коштів на оновлення обладнання.

За словами Горкуценка, за чотири роки «Київводоканал» втратив близько 40% персоналу. Серед причин він назвав низькі зарплати, заморожені тарифи та труднощі з бронюванням працівників. Найбільше підприємству бракує енергетиків, слюсарів і зварювальників.

«Зараз одна людина робить задачі чотирьох. У Київводоканалі недостаток енергетиків, слюсарів, зварювальників у чотири рази», — заявив представник підприємства.

Нестача людей впливає і на швидкість реагування під час аварій. Якщо резервне живлення потрібно одночасно запускати на кількох об’єктах, можливостей аварійних бригад може не вистачати. До того ж через вимоги охорони праці електрики мають виконувати певні роботи в парі.

Ще одна проблема — зношеність мереж і недостатнє фінансування їх оновлення. Горкуценко зазначив, що інвестиційна програма підприємства майже не фінансувалася, тому значну частину ресурсів доводиться спрямовувати на усунення аварій, а не на системну модернізацію.

«Порвалася труба, приїхала бригада… заварила, поставила хомут, закопала», — так він описав підхід, до якого підприємство змушене вдаватися під час ремонтів.

Питання тарифів також залишається важливим для фінансового стану водоканалу. У вересні 2026 року Київська містка рада підтримала поступове приведення вартості водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня. Для населення передбачено тариф у розмірі 63,79 грн за кубометр, тоді як розрахована підприємством економічно обґрунтована вартість становить майже 90 грн за кубометр. Різницю місто планує компенсувати з бюджету.

Чи буде вода в Києві взимку та як підготувати будинок до відключень

Горкуценко порівняв нинішні ризики із ситуацією на початку повномасштабної війни, коли подача води до Києва скоротилася вдвічі. Однак, за його словами, нинішні виклики посилюються через зміну тактики російських атак і проблеми з енергопостачанням.

Попри ризики, представник «Київводоканалу» запевнив, що в разі серйозних пошкоджень мереж питну воду підвозитимуть для населення.

«Можливо, в крані швидше не буде, ніж буде. Але те, що вода для пиття буде підвозитися і вона буде, — це я вам гарантую», — заявив він.

Сергій Горкуценко закликав мешканців багатоквартирних будинків заздалегідь підготуватися до холодів: перевірити внутрішні системи водопостачання та водовідведення, утеплити підвали, оглянути запірну арматуру й місця введення труб до будинку.

Окрему увагу він рекомендує приділити насосам, які забезпечують необхідний тиск води на верхніх поверхах. Щоб вони працювали під час відключень електроенергії, потрібне резервне живлення. За словами Горкуценка, деякі ОСББ уже встановлюють для цього інвертори та акумулятори.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що в Україні можуть запровадити графіки подачі води. Експерт описав тривожний сценарій, за якого через пошкодження енергетичної інфраструктури та обмежене електропостачання водопостачання в містах може працювати за годинами.

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