Підпалив мікроавтобус за завданням незнайомця: що відомо про затриманого

Спалений бусик у Білій Церкві / © Поліція Київської області

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У Білій Церкві правоохоронці затримали 21-річного місцевого жителя, який на замовлення незнайомця підпалив припаркований мікроавтобус Volkswagen. Пропозицію про підпал чоловік отримав через Telegram. Йому повідомили про підозру, за скоєне загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомила поліція Київської області.

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За даними слідства, молодик погодився виконати завдання невідомого та підпалив передню частину мікроавтобуса, який належить 46-річному чоловікові. Для цього він використав запальничку, ганчірку та рідину для розпалювання. Автомобіль був припаркований на стоянці поблизу приватних будинків.

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Повідомлення про загоряння транспортного засобу надійшло до поліції від диспетчера ДСНС. Після ліквідації пожежі правоохоронці оглянули місце події та розпочали розслідування. Оперативники Білоцерківського районного управління поліції за супроводу співробітників СБУ встановили особу палія та затримали його.

Затриманий за підпал «бусика» чоловік / © Поліція Київської області

21-річного підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу — за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють особу замовника злочину. Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, раніше столичні правоохоронці повідомили про підозру 34-річному киянину, який перебуває на обліку в психіатра та вирішив учинити «народний суд», підпаливши BMW X5 свого психолога, звинувативши його у «зомбуванні».

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