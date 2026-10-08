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- Київ
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У Києві знову проблеми з водопостачанням: де немає води
«Київводоканал» попереджає про зниження тиску у водопровідній мережі правобережної частини столиці.
У Києві через проблеми з електропостачанням окремих водопровідних об’єктів знизився тиск у мережах. Перебої зафіксували у п’яти районах столиці.
Про це повідомили у КМВА та «Київводоканалі».
Зниження тиску у водопровідній мережі спостерігається у водопровідних мережах правобережної частини столиці, зокрема у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському, Голосіївському та Печерському районах.
У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.
Місцева влада запевняє, що фахівці «Київводоканалу» вживають необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення водопостачання.
Мешканцям столиці також нагадали, що в Києві працює мережа бюветних комплексів, де можна набрати питну воду.
Нагадаємо, що сьогодні вранці в чотирьох районах Києва вже фіксували зниження тиску у водопровідній мережі.
Вчора, 7 жовтня, після російського обстрілу на правому березі столиці також виникали перебої з водопостачанням.
Раніше в Міненерго попередили, що РФ атакувала важливий енергооб’єкт Києва.