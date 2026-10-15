У Києві та області сталися масштабні відключення світла та перебої з водою: коли все відновлять (оновлено)

Відключення світла / © Associated Press

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Через російський удар по енергооб’єкту в окремих районах Києва та області зникло світло. Також виникли перебої з водопостачанням.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

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Відключення світла у Києві — що відомо

У Міненерго запевнили, що енергетики роблять усе можливе для швидкого повернення світла, а ремонтні бригади почнуть відновлювати електропостачання, щойно це стане безпечно.

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Також у міністерстві закликали громадян дотримуватися інформаційної тиші та не допомагати ворогу розголошенням деталей.

«Оперативна інформація про наслідки атак і стан енергосистеми публікується виключно на офіційних ресурсах, виважено і без зайвої деталізації. Просимо користуватися лише перевіреними джерелами та не поширювати матеріали, які можуть допомогти ворогу», — підкреслили у відомстві.

В «Укренерго» теж підтвердили масштабне знеструмлення споживачів в окремих районах Києва та області внаслідок чергової російської атаки на об’єкт критичної енергетичної інфраструктури.

Фахівці оцінять пошкодження та розпочнуть ремонт одразу після відбою повітряної тривоги, яка зараз триває на Київщині.

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«Якщо зараз у вас є електроенергія, будь ласка, споживайте її максимально ощадливо та обмежте користування потужними електроприладами. Зменшення навантаження на обладнання, що залишається в роботі, дозволить уникнути додаткових вимушених відключень та швидше повернути стабільне живлення усіх споживачів», — наголосили в компанії.

Перебої з водою у Києві — що відомо

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, через пошкодження енергооб’єктів у Київській області на правому березі столиці знизився тиск води.

«Зокрема — в Голосіївському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському районах», — зауважив Кличко.

Наразі фахівці перемикають живлення на водопровідних станціях, аби стабілізувати подачу.

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Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, у частині регіонів України у п’ятницю, 16 жовтня, вимушено запроваджують графіки відключення світла.

Також через нічну атаку росіян у п’яти районах Києва вранці відключили світло, а частина правого берега залишилася без електроенергії через аварію. Також у місті частково зупинявся громадський транспорт, а його маршрути довелося терміново змінювати.

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