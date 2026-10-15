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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Росія атакує Київ: у столиці сильні вибухи - перші деталі

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Росія атакує Київ: у столиці сильні вибухи - перші деталі

© Associated Press

Зранку четверга, 15 жовтня, під час повітряної тривоги у Києві сталися потужні вибухи. Столиця під атакою російських безпілотників.

Що відомо про атаку і наслідки для Києва — читайте у матеріалі ТСН.ua.

У столиці о 08:24 було оголошено повітряну тривогу «жовтого рівня». Повітряні сили попередили про групу реактивних БпЛА над столицею. За даними військових, БпЛА рухалися в напрямку різних районів, зокрема центру, Борщагівки, Лісового масиву, Жулян, Труханового острова, Видубичів і Дарницького мосту.

Повітряна тривога в Києві.

Повітряна тривога в Києві.

Вибухи в Києві сталися близько 08:40. Мер Віталій Кличко заявив про роботу протиповітряної оборони.

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