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- Київ
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Росія атакує Київ: у столиці сильні вибухи - перші деталі
Зранку четверга, 15 жовтня, під час повітряної тривоги у Києві сталися потужні вибухи. Столиця під атакою російських безпілотників.
Що відомо про атаку і наслідки для Києва — читайте у матеріалі ТСН.ua.
У столиці о 08:24 було оголошено повітряну тривогу «жовтого рівня». Повітряні сили попередили про групу реактивних БпЛА над столицею. За даними військових, БпЛА рухалися в напрямку різних районів, зокрема центру, Борщагівки, Лісового масиву, Жулян, Труханового острова, Видубичів і Дарницького мосту.
Вибухи в Києві сталися близько 08:40. Мер Віталій Кличко заявив про роботу протиповітряної оборони.
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