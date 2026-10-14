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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Атака на Київ: у 5 районах блекаут, проблеми з водою, транспорт курсує зі збоями (оновлено)

Ворожа атака знеструмила цілі райони Києва та спровокувала проблеми з громадським транспортом.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

Внаслідок нічної російської атаки у п’яти районах Києва застосовано аварійні відключення світла та можливі перебої з водою. На столичних вулицях зупинилася частина громадського транспорту, а маршрути довелося терміново змінювати.

Про це повідомили ДТЕК, КМДА та «Київводоканал».

Відключення світла в Києві 14 жовтня

Аварійні відключення електроенергії у Києві після атаки діють у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом’янському та частині Голосіївського району.

У цих районах стабілізаційні графіки наразі тимчасово не застосовуються. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в усіх будинках.

Ситуація з водою в Києві

У «Київводоканалі» поінформували про можливе зниження тиску у водопровідній мережі Печерського району.

«Через ворожі обстріли знеструмлено одну з водопровідних насосних станцій столиці. Через це мешканці Печерського району можуть відчувати понижений тиск у водопровідній мережі або тимчасову відсутність водопостачання», — йдеться в заяві.

Як зазначили в організації, система водовідведення міста продовжує працювати у штатному режимі.

Також у «Київводоканалі» повідомили, що їхні фахівці спільно з енергетиками вже працюють над усуненням проблеми та вживають усіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення стабільного водопостачання.

Зміни в русі громадського транспорту Києва

Через наслідки обстрілу у столиці також тимчасово змінювали рух частини електротранспорту.

Тролейбуси курсували за такими схемами:

  • № 4, 5, 7, 8, 17 — до Повітрофлотського шляхопроводу;

  • № 37, 50, 50-К — за маршрутом «Милославська — залізнична платформа Куренівка»;

  • № 1, 12, 42, 43 — до пл. Деміївська;

  • № 9-К, 40 — за маршрутом «Кадетський Гай — Повітрофлотський шляхопровід».

Згодом за власними схемами було відновлено рух тролейбусів № 4, 5, 7, 8, 17. Вони курсують із відхиленням від розкладу.

На окремих напрямках для пасажирів організували автобусне сполучення.

Водночас на автобусних маршрутах також діють тимчасові зміни:

  • № 33 — без заїзду на Лісовий проспект;

  • № 81 — без заїзду на вул. Космонавта Поповича.

Щодо руху трамваїв № 1, 3, 15, 18, то його уже відновили за власними схемами. Транспорт курсує з відхиленням від графіка.

Нічна атака на Київ 14 жовтня — які наслідки

У ніч проти 14 жовтня російські війська атакували Київ, внаслідок чого загинули троє людей і щонайменше 22 зазнали поранень, серед них дитина. Найтяжчих руйнувань зазнав Деснянський район, де ракета влучила у багатоповерхівку. У Голосіївському районі було пошкоджено нежитлову будівлю. Руйнування та пожежі також зафіксували у Дніпровському, Дарницькому та Шевченківському районах столиці.

Вранці окупанти завдали масованого удару балістичними ракетами по енергетичних об’єктах Києва та області. Внаслідок влучань у столиці виникли перебої зі світлом.

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