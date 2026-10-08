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- Київ
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У Києві виникли проблеми з водопостачанням: у яких районах може зникнути вода
У чотирьох районах Києва зафіксували зниження тиску у водопровідній мережі. У «Київводоканалі» пояснили причину та розповіли, коли ситуація стабілізується.
У правобережній частині Києва виникли проблеми з водопостачанням. Через зниження напруги в електромережі на окремих об’єктах водопровідної інфраструктури спостерігаються перебої з електроживленням.
Про це повідомили у «Київводоканалі».
Наразі тиск у водопровідній мережі знижений у Солом’янському, Шевченківському та Голосіївському районах столиці. У компанії попередили, що в окремих будинках вода може тимчасово зникнути.
Стабільне водопостачання обіцяють відновити після нормалізації електроживлення водопровідних об’єктів. Однак, для відновлення повноційнного водопостачання знадобиться час.
«Фахівці Київводоканалу контролюють ситуацію та вживають необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення стабільного водопостачання», — йдеться в повідемленні.
Нагадаємо, раніше в Києві та області розпочалися екстрені відключення електроенергії за розпорядженням «Укренерго». Звичні графіки відключень світла наразі не діють.