У Києві виникли проблеми з водопостачанням: у яких районах може зникнути вода

Проблеми з водопостачанням у Києві 8 жовтня / © iStock

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У правобережній частині Києва виникли проблеми з водопостачанням. Через зниження напруги в електромережі на окремих об’єктах водопровідної інфраструктури спостерігаються перебої з електроживленням.

Про це повідомили у «Київводоканалі».

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Наразі тиск у водопровідній мережі знижений у Солом’янському, Шевченківському та Голосіївському районах столиці. У компанії попередили, що в окремих будинках вода може тимчасово зникнути.

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Стабільне водопостачання обіцяють відновити після нормалізації електроживлення водопровідних об’єктів. Однак, для відновлення повноційнного водопостачання знадобиться час.

«Фахівці Київводоканалу контролюють ситуацію та вживають необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення стабільного водопостачання», — йдеться в повідемленні.

Нагадаємо, раніше в Києві та області розпочалися екстрені відключення електроенергії за розпорядженням «Укренерго». Звичні графіки відключень світла наразі не діють.

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