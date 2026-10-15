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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве проблемы с водой: какие районы зацепило

В правобережной части Киева снизилось давление воды. Проблема затронула Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В Киеве проблемы с водой: какие районы зацепило

Вода в Киеве / © Pixabay

В правобережной части Киева зафиксировано снижение давления воды. Проблема касается Голосеевского, Святошинского, Соломенского и Шевченковского районов.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Причиной послужили повреждения энергетических объектов в Киевской области.

Специалисты переключают питание на водопроводных станциях, чтобы обеспечить их работу.

Масштабные проблемы в Киеве — что известно

Напомним, из-за вражеского удара по энергообъекту в отдельных районах Киева и области вечером 15 октября исчезло свет и снизилось давление воды.

Стало известно, что завтра, 16 октября, в части регионов Украины вынуждены будут ввести графики отключения света.

Ранее говорилось, что в столице также частично останавливался общественный транспорт, а его маршруты пришлось срочно менять.

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