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В Киеве проблемы с водой: какие районы зацепило
В правобережной части Киева снизилось давление воды. Проблема затронула Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.
В правобережной части Киева зафиксировано снижение давления воды. Проблема касается Голосеевского, Святошинского, Соломенского и Шевченковского районов.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
Причиной послужили повреждения энергетических объектов в Киевской области.
Специалисты переключают питание на водопроводных станциях, чтобы обеспечить их работу.
Масштабные проблемы в Киеве — что известно
Напомним, из-за вражеского удара по энергообъекту в отдельных районах Киева и области вечером 15 октября исчезло свет и снизилось давление воды.
Стало известно, что завтра, 16 октября, в части регионов Украины вынуждены будут ввести графики отключения света.
Ранее говорилось, что в столице также частично останавливался общественный транспорт, а его маршруты пришлось срочно менять.