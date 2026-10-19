Російська атака пошкодила ТРЦ на Шулявці у Києві: з’явилося відео

ТРЦ Cosmo Multimall / © із соцмереж

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У Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 19 жовтня серйозних руйнувань зазнав ТРЦ Cosmo Multimall на Шулявці, раніше відомий як «Космополіт».

Про це пише Українська рада торгових центрів (УРТЦ).

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Зазначається, що ТРЦ зазнав значних руйнувань. Зокрема, пошкоджено дах і конструкції будівлі, частина перекриттів обвалилася.

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Інформація про масштаби збитків і можливих постраждалих наразі невідома.

Російська атака пошкодила ТРЦ Cosmo Multimall на Шулявці в Києві

ТРЦ Cosmo Multimall — це великий торгово-розважальний комплекс у Києві, розташований поблизу станції метро «Шулявська». Особливістю центру є його багатофункціональний формат «мікро-метрополісу», де під одним дахом об’єднано торгову галерею на понад 150 брендів, масштабні розважальні зони для всієї родини, а також сучасні готелі Mercure Kyiv Congress та IQ Hotel.

У комплексі працювали десятки магазинів, заклади харчування, кінотеатр, боулінг та льодова арена.

Команда торговельного центру наразі офіційно не коментувала наслідки атаки.

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Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня росіяни завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши цивільну інфраструктуру у трьох районах столиці. Внаслідок атаки загинула людина, ще восьмеро постраждали.

Раніше, вдень 25 вересня російські дрони вкотре завдали ударів по Києву. Стався «приліт» по офісній будівлі у Солом’янському районі. Внаслідок удару пошкоджено фасад, повилітали вікна, спалахнули автомобілі на паркованні. Це сталося майже навпроти ТРЦ Cosmo Multimall. тоді було багато семеро загиблих і багато постраждалих.

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