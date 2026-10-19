Балістичний удар по метро "Чернігівська": з’явилися кадри руйнувань (відео)

Пошкоджена станція метро «Чернігівська» / © Укрінформ

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Журналісти зафіксували на відео наслідки балістичного удару по Києву, а саме руйнування на станції метро «Чернігівська». Там були пошкоджені конструкції, кабельна мережа та колії.

Про це повідомив Укрінформ.

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Після нічної атаки на Київ 19 жовтня зазнала пошкоджень станція метро «Чернігівська». Журналісти зняли руйнування на відео.

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Вибухова хвиля пошкодила конструкції станції. На місці працюють фахівці, які ліквідовують наслідки удару.

Дата публікації 08:32, 19.10.26 Кількість переглядів 61 Метро «Чернігівська» після влучання зняли на відео

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки було пошкоджено одну зі станцій столичного метрополітену на лівому березі. Крім того, через падіння уламків поблизу станції пошкоджено ходову та контактну рейок, що позначилося на роботі метро.

У зв’язку з пошкодженнями рух червоною лінією метро у Києві обмежили. Наразі поїзди курсують на ділянці від станції «Академмістечко» до «Дарниці». Станції «Чернігівська» та «Лісова» тимчасово не працюють.

На пошкодженій ділянці тривають аварійно-відновлювальні роботи.

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