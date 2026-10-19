ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
730
Час на прочитання
1 хв

Балістичний удар по метро "Чернігівська": з’явилися кадри руйнувань (відео)

Внаслідок влучання уламків по метро «Чернігівська» стався розрив ходової та контактної рейок.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Пошкоджена станція метро «Чернігівська»

Пошкоджена станція метро «Чернігівська» / © Укрінформ

Доповнено додатковими матеріалами

Журналісти зафіксували на відео наслідки балістичного удару по Києву, а саме руйнування на станції метро «Чернігівська». Там були пошкоджені конструкції, кабельна мережа та колії.

Про це повідомив Укрінформ.

Після нічної атаки на Київ 19 жовтня зазнала пошкоджень станція метро «Чернігівська». Журналісти зняли руйнування на відео.

Вибухова хвиля пошкодила конструкції станції. На місці працюють фахівці, які ліквідовують наслідки удару.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки було пошкоджено одну зі станцій столичного метрополітену на лівому березі. Крім того, через падіння уламків поблизу станції пошкоджено ходову та контактну рейок, що позначилося на роботі метро.

У зв’язку з пошкодженнями рух червоною лінією метро у Києві обмежили. Наразі поїзди курсують на ділянці від станції «Академмістечко» до «Дарниці». Станції «Чернігівська» та «Лісова» тимчасово не працюють.

На пошкодженій ділянці тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie