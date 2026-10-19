- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 184
- Время на прочтение
- 1 мин
Баллистический удар по метро "Черниговская": появились кадры разрушений (видео)
В результате попадания обломков по метро «Черниговская» произошел разрыв ходовой и контактной рельсов.
Журналисты зафиксировали на видео последствия баллистического удара по Киеву, а именно разрушения на станции метро «Черниговская». Там были повреждены конструкции, кабельная сеть и колеи.
Об этом сообщил Укринформ.
После ночной атаки на Киев 19 октября получила повреждения станция метро «Черниговская». Журналисты сняли разрушения на видео.
Взрывная волна повредила конструкции станции. На месте работают специалисты, ликвидирующие последствия удара.
Ранее городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российской атаки была повреждена одна из станций столичного метрополитена на левом берегу. Кроме того, из-за падения обломков вблизи станции повреждены ходовые и контактную рельс, что сказалось на работе метро.
В связи с повреждениями движение по красной линии метро в Киеве ограничили. Поезда курсируют на участке от станции «Академгородок» до «Дарницы». Станции «Черниговская» и «Лесная» временно не работают.
На поврежденном участке продолжаются аварийно-восстановительные работы.