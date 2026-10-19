Баллистический удар по метро "Черниговская": появились кадры разрушений (видео)

Поврежденная станция метро «Черниговская» / © Укринформ

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Журналисты зафиксировали на видео последствия баллистического удара по Киеву, а именно разрушения на станции метро «Черниговская». Там были повреждены конструкции, кабельная сеть и колеи.

Об этом сообщил Укринформ.

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После ночной атаки на Киев 19 октября получила повреждения станция метро «Черниговская». Журналисты сняли разрушения на видео.

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Взрывная волна повредила конструкции станции. На месте работают специалисты, ликвидирующие последствия удара.

Дата публикации 08:32, 19.10.26 Количество просмотров 18 Метро «Черниговская» после попадания сняли на видео

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российской атаки была повреждена одна из станций столичного метрополитена на левом берегу. Кроме того, из-за падения обломков вблизи станции повреждены ходовые и контактную рельс, что сказалось на работе метро.

В связи с повреждениями движение по красной линии метро в Киеве ограничили. Поезда курсируют на участке от станции «Академгородок» до «Дарницы». Станции «Черниговская» и «Лесная» временно не работают.

На поврежденном участке продолжаются аварийно-восстановительные работы.

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