Росіяни пошкодили станцію метро в Києві: уламки перебили рейки на лівому березі

Метро / © ТСН

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У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено одну зі станцій метрополітену на лівому березі міста. Крім того, через влучання уламків поруч зі станцією стався розрив ходової та контактної рейок.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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За його словами, пошкодження зафіксували безпосередньо на станції метро та на прилеглій ділянці колії.

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Розрив ходової та контактної рейок може вплинути на рух поїздів на пошкодженій ділянці. Водночас офіційної інформації про зміни в роботі метрополітену наразі немає.

Яка саме станція постраждала, міський голова поки не уточнив.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на столицю загинула 21-річна дівчина. Ще троє людей постраждали, двоє з них перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Раніше також повідомлялося про влучання, попередньо, в будівлю медичного центру в Деснянському районі та нежитлову споруду в Дніпровському районі.

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