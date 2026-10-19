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Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві уламки влучили у 25-поверховий будинок: Кличко повідомив про нові наслідки атаки

У Солом'янському районі столиці уламки влучили в перший поверх житлової багатоповерхівки. Також зафіксовано влучання в нежитлові будівлі у двох районах Києва.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Ракета / © ТСН.ua

У Києві внаслідок російської атаки уламки влучили у 25-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі. Крім того, повідомляється про влучання в нежитлову забудову в Солом'янському та Дніпровському районах столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, у Солом'янському районі уламки влучили в перший поверх 25-поверхового житлового будинку.

Також за іншою адресою в цьому районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю.

Крім того, у Дніпровському районі столиці сталося влучання на територію нежитлової забудови.

На місця подій прямують екстрені служби. Інформація про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, раніше внаслідок російської атаки на Київ загинула 21-річна дівчина. Ще троє людей постраждали, двоє з них перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Також повідомлялося про пошкодження однієї зі станцій метро на лівому березі столиці. Через влучання уламків поруч зі станцією стався розрив ходової та контактної рейок.

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