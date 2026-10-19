У Києві після атаки РФ закрили дві станції метро: як курсуватимуть поїзди

Метро

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У Києві внаслідок масованої російської атаки пошкоджено наземну станцію метрополітену, колії та кабельну мережу. Через це вранці 19 жовтня поїзди червоної лінії курсуватимуть за зміненим маршрутом.

Про це повідомили в Київському метрополітені.

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За інформацією підприємства, рух поїздів вранці розпочнеться відповідно до графіка, однак лише на ділянці між станціями «Академмістечко» та «Дарниця».

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Водночас наземні станції «Чернігівська» та «Лісова» тимчасово будуть зачинені для входу та виходу пасажирів.

Коли відновлять роботу червоної лінії метро

Наразі на пошкодженій ділянці працюють аварійні бригади. Фахівці займаються відновленням колій, кабельної мережі та іншої інфраструктури метрополітену.

У Київському метрополітені закликали пасажирів враховувати тимчасові обмеження під час планування поїздок.

Про відновлення повноцінного руху всією червоною лінією повідомлять додатково. Точних термінів завершення ремонтних робіт поки не називають.

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Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російського обстрілу пошкоджено одну зі станцій метро на лівому березі столиці. Через влучання уламків поруч зі станцією стався розрив ходової та контактної рейок.

Також внаслідок атаки загинула 21-річна дівчина, ще троє людей постраждали. Двоє з них перебувають у стаціонарах міських лікарень.

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