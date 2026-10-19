Росія вдарила балістикою по передмістю Києва: палають будинки, є поранені

Пожежа

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У понеділок, 19 жовтня, о 06:48 російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Ірпеню Київської області. Ворог обстрілював місто балістичними ракетами, унаслідок чого є поранені та руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив колишній міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у відеозверненні у Facebook.

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«Тільки що по Ірпеню декілька „прильотів“. Є постраждалі. Будемо допомагать. Є „прильоти“ і по промзоні. Сьогодні від самого ранку Ірпінь обстрілювали балістичними ракетами», — зазначив Маркушин.

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Унаслідок ворожої атаки в місті спалахнув приватний будинок. Вибуховою хвилею пошкодило сусідні будівлі, а уламки ракет пробили стіни та дахи житла. Серед місцевих мешканців є травмовані.

На місці події вже працюють усі необхідні екстрені та комунальні служби, надається допомога постраждалим. Наслідки атаки уточнюються.

Сьогодні, 19 жовтня, навчання у закладах освіти Ірпінської громади відбуватиметься в онлайн-форматі, повідомили в управлінні освіти і науки Ірпінської міської ради.



«Розуміємо, що після тривожної ночі не всі учні й учителі зможуть одразу долучитися до онлайн-навчання. Просимо поставитися до цього з розумінням», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня росіяни завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши цивільну інфраструктуру у трьох районах столиці. Внаслідок атаки загинула людина, ще восьмеро постраждали.

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