ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1341
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила балістикою по передмістю Києва: палають будинки, є поранені

Російські війська з самого ранку завдали удару балістикою по житловому сектору та промисловій зоні Ірпеня, унаслідок чого пошкоджено будинки та є травмовані серед мешканців, також «прилетіло» у промзону.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Пожежа

Пожежа

Доповнено додатковими матеріалами

У понеділок, 19 жовтня, о 06:48 російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Ірпеню Київської області. Ворог обстрілював місто балістичними ракетами, унаслідок чого є поранені та руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив колишній міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у відеозверненні у Facebook.

«Тільки що по Ірпеню декілька „прильотів“. Є постраждалі. Будемо допомагать. Є „прильоти“ і по промзоні. Сьогодні від самого ранку Ірпінь обстрілювали балістичними ракетами», — зазначив Маркушин.

Унаслідок ворожої атаки в місті спалахнув приватний будинок. Вибуховою хвилею пошкодило сусідні будівлі, а уламки ракет пробили стіни та дахи житла. Серед місцевих мешканців є травмовані.

На місці події вже працюють усі необхідні екстрені та комунальні служби, надається допомога постраждалим. Наслідки атаки уточнюються.

Сьогодні, 19 жовтня, навчання у закладах освіти Ірпінської громади відбуватиметься в онлайн-форматі, повідомили в управлінні освіти і науки Ірпінської міської ради.

«Розуміємо, що після тривожної ночі не всі учні й учителі зможуть одразу долучитися до онлайн-навчання. Просимо поставитися до цього з розумінням», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня росіяни завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши цивільну інфраструктуру у трьох районах столиці. Внаслідок атаки загинула людина, ще восьмеро постраждали.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie