Ніч балістичного жаху в Києві: є жертва, поранені, "прильоти" наробили лиха у трьох районах

Пошкодження в Києві після ракетного удару в ніч проти 19 жовтня / © Управління ДСНС Києва

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У ніч проти 19 жовтня росіяни завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши цивільну інфраструктуру у трьох районах столиці. Внаслідок атаки загинула людина, ще восьмеро постраждали.

Про це повідомили в ДСНС Києва.

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Після російської атаки у Деснянському районі рятувальники загасили пожежу, яка виникла у триповерховій нежитловій будівлі. Внаслідок удару частково зруйновано фасад, а також пошкоджено автомобілі, припарковані поруч.

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На місці виявили тіло однієї загиблої людини. Крім того, за іншою адресою пошкоджень зазнала одна зі станцій київського метрополітену.

У Солом’янському районі загорілося приміщення медичного закладу на третьому поверсі 25-поверхового житлового будинку. Також пошкоджено фасад та скління будівлі.

У Дніпровському районі через обстріл пошкоджено будівлю закладу освіти.

Загалом унаслідок нічної атаки на Київ загинула одна людина, ще восьмеро людей постраждали.

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Наслідки атаки на Київ у ніч проти 19 жовтня (9 фото) © Управління ДСНС Києва © Управління ДСНС Києва © Управління ДСНС Києва © Управління ДСНС Києва © Управління ДСНС Києва © Управління ДСНС Києва © Управління ДСНС Києва © Управління ДСНС Києва © Управління ДСНС Києва

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко поінформував, що унаслідок російської атаки у столиці пошкоджено одну зі станцій метрополітену на лівому березі. Через влучання уламків поруч зі станцією також стався розрив ходової та контактної рейок, що може вплинути на рух поїздів.

Через пошкодження наземної станції, колій та кабельної мережі у Києві змінили рух червоної лінії метро. Поїзди курсують лише між станціями «Академмістечко» та «Дарниця», а станції «Чернігівська» та «Лісова» тимчасово зачинені. На пошкодженій ділянці працюють аварійні бригади.

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