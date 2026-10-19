«Вибиті вікна з першого по дев’ятий поверх»: у Києві пошкоджено Книжкову палату України

Книжкова палата України в Києві після атаки, Фото: Держкомтелерадіо

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Унаслідок чергової нічної балістичної атаки росіян на Київ постраждала будівля Книжкової палати України. Потужний вибух кількох ворожих ракет, які впали просто біля установи учора ввечері, завдав руйнувань адміністративному корпусу та головному архівосховищу.

Про це розповідає «Суспільне».

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Росіяни пошкодили Книжкову палату України в Києві: понівечені 9 поверхів

Подробиці атаки журналістам розповіла очільниця Книжкової палати України Ольга Васьківська. За її словами, вибухи пролунали близько 23:00. Вибухова хвиля вибила двері та спровокувала тріщини на стінах приміщень.

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«З першого по дев’ятий поверх у кожному приміщенні у нас вибиті вікна», — розповідає жінка.

На щастя, ніхто з працівників не постраждав, адже під час обстрілу всередині будівлі перебував лише черговий охоронець. Васьківська додала, що хоча будівля вже зазнавала пошкоджень наприкінці 2025 та на початку 2026 року, жоден з ударів не спричиняв аж таких руйнувань.

Йдеться про колосальні гроші на відновлення, у Книжковій палаті не знають навіть приблизної суми.

«Я не можу зараз сказати, скільки коштуватиме відновлення. Це великі кошти і це треба терміново, бо у нас великий фонд, який треба зберегти», — ділиться Ольга Васьківська.

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Проблема поглиблюється через погоду — холод та вологість, які можуть зіпсувати цінні паперові видання. Аби уникнути грибка а стрімкого руйнування паперу, температура в архівах має бути на рівні 17–18 градусів.

Фото: Держкомтелерадіо

Фото: Держкомтелерадіо

Фото: Держкомтелерадіо

Яку унікальну спадщину бережуть у Книжковій палаті

Архівні фонди Книжкової палати налічують понад 15 млн примірників. Тут зберігають друковану продукцію, видану в Україні з 1917 року.

«Тобто всі види друкованої продукції, які були видані на теренах України з 1917 року по одному примірнику зберігаються в нашому архіві. Це книги, журнали, газети, образотворчі видання, текстові, аркушеві видання, а також картографічні», — каже пані Ольга.

Щодня Книжкова палата України отримує по 100-200 нових екземплярів, оскільки кожне українське видавництво законодавчо зобов’язане надсилати сюди обов’язковий примірник своєї продукції.

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Книжкова палата України імені Івана Федорова має багатовікову історію. Її офіційне заснування відбулося 24 січня 1919 року на підставі закону про утворення Головної книжної палати у Києві, який підписав голова Ради Народних Міністрів УНР Володимир Винниченко.

Згодом, 27 червня 1922 року, за постановою Раднаркому УСРР установу перевели до Харкова, а 1989 року остаточно повернули до Києва.

Сьогодні Книжкова палата займається реєстрацією та каталогізацією всього, що виходить друком в Україні, опрацьовує дані щодо розвитку видавничої галузі, досліджує тенденції розповсюдження друкованої продукції, комплектує та береже недоторканний фонд Державного архіву друку.

Атака на Київ сьогодні: наслідки

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня російські війська завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши цивільну інфраструктуру у трьох районах столиці. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинула одна людина, ще восьмеро постраждали.

У Деснянському районі виникла пожежа в триповерховій нежитловій будівлі, частково зруйновано фасад, пошкоджено автомобілі та одну зі станцій метро. У Солом’янському районі загорілося приміщення медичного закладу на третьому поверсі 25-поверхового будинку, а в Дніпровському — пошкоджено будівлю закладу освіти.

Серед пошкоджених об’єктів опинився і ТРЦ Cosmo Multi Mall на Шулявці. Найбільших руйнувань зазнав блок А через велику кількість скляних конструкцій, а також міст біля комплексу, який, втім, витримав навантаження. За словами керівниці відділу маркетингу Діани Савченко, майно в більшості магазинів залишилося неушкодженим.

Жертв та постраждалих безпосередньо в ТРЦ вдалося уникнути завдяки тому, що відвідувачі та охорона вчасно перейшли до укриття, підготовлені попередніми інструктажами. Оскільки ТРЦ складається з трьох автономних блоків, його роботу відновлюють поступово: частина об’єктів, зокрема західний блок, гіпермаркет і розважальні заклади, повертаються до роботи в першу чергу, тоді як бутикам знадобиться більше часу. Повністю відкрити комплекс планується до середини тижня.

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